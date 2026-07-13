NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.07.2016 wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Blackbaud-Anteile an diesem Tag bei 70,86 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,123 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 29,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 175,84 USD wert. Mit einer Performance von -58,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 1,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at