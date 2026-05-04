Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Frühe Investition
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Blackbaud-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Blackbaud-Aktie an diesem Tag bei 70,10 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,265 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 535,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46,45 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|32,00
|-3,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.