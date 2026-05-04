NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Blackbaud-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Blackbaud-Aktie an diesem Tag bei 70,10 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,265 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 535,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46,45 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at