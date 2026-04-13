Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Profitabler Blackbaud-Einstieg? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Blackbaud-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug an diesem Tag 70,56 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,172 Blackbaud-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 485,69 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 10.04.2026 auf 34,27 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 485,69 USD, was einer negativen Performance von 51,43 Prozent entspricht.

Blackbaud war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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