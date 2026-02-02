NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Blackbaud eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Blackbaud-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Blackbaud-Papier letztlich bei 77,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 1,296 Blackbaud-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,60 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 30.01.2026 auf 53,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,40 Prozent.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 2,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at