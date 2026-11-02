NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Blackbaud-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Blackbaud-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackbaud-Anteile an diesem Tag 58,29 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hat, hat nun 1,716 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,87 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 30.10.2026 auf 53,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,13 Prozent.

Blackbaud markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at