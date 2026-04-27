Blackbaud Aktie

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WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Blackbaud-Anlage unter der Lupe 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Blackbaud-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Blackbaud-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Blackbaud-Aktie 63,77 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,568 Blackbaud-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (37,49 USD), wäre die Investition nun 58,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 41,21 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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