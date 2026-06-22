Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Lohnendes Blackbaud-Investment?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,50 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 162,602 Anteilen. Die gehaltenen Blackbaud-Papiere wären am 18.06.2026 4 396,75 USD wert, da der Schlussstand 27,04 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 56,03 Prozent gleich.
Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 1,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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