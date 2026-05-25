Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Profitable Blackbaud-Anlage? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Blackbaud-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Blackbaud-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 61,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,363 Blackbaud-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 29,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,84 USD wert. Das entspricht einem Minus von 51,62 Prozent.

Blackbaud wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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