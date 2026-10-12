NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Blackbaud-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Blackbaud-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Blackbaud-Papier letztlich bei 63,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Blackbaud-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,578 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 71,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,25 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at