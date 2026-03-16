NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Blackbaud-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 71,76 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,394 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,36 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 13.03.2026 auf 44,03 USD belief. Mit einer Performance von -38,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Blackbaud wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at