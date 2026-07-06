Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Performance unter der Lupe
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Blackbaud-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,40 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,089 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (30,09 USD), wäre die Investition nun 393,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 60,62 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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