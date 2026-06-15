Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Blackbaud-Performance im Blick
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 15,060 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 27,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 420,18 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 57,98 Prozent gleich.
Blackbaud wurde am Markt mit 1,28 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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