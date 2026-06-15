Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Blackbaud-Performance im Blick 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Blackbaud-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 15,060 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 27,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 420,18 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 57,98 Prozent gleich.

Blackbaud wurde am Markt mit 1,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Blackbaud Inc.

mehr Nachrichten