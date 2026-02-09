NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 16,223 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 47,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770,28 USD wert. Damit wäre die Investition 22,97 Prozent weniger wert.

Blackbaud war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at