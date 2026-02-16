Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Blackbaud-Investment? 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Blackbaud-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 137,155 Blackbaud-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 731,59 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 13.02.2026 auf 49,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,68 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Blackbaud Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Blackbaud Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Blackbaud Inc. 41,20 0,00% Blackbaud Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen