Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitables Blackbaud-Investment?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 137,155 Blackbaud-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 731,59 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 13.02.2026 auf 49,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,68 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|41,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.