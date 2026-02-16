NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Blackbaud-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 137,155 Blackbaud-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 731,59 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 13.02.2026 auf 49,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,68 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at