Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Lohnende Blackbaud-Anlage?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor einem Jahr angefallen
Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 62,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 161,005 Blackbaud-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 069,88 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 27.03.2026 auf 37,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,30 Prozent verkleinert.
Blackbaud erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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