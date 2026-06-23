BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lohnende BlackBerry-Anlage?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingebracht
Am 23.06.2016 wurde das BlackBerry-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackBerry-Aktie an diesem Tag 7,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, hätte er nun 142,857 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 255,71 USD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 22.06.2026 auf 8,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,57 Prozent angezogen.
BlackBerry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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