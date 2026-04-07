NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BlackBerry gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BlackBerry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,96 USD wert. Bei einem BlackBerry-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 378,378 BlackBerry-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.04.2026 11 993,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,55 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 993,24 USD, was einer positiven Performance von 19,93 Prozent entspricht.

BlackBerry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at