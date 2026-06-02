NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen BlackBerry-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.06.2025 wurde das BlackBerry-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 247,525 BlackBerry-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (9,72 USD), wäre die Investition nun 2 405,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 5,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at