BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Langfristige Investition
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Zur Schlussglocke waren BlackBerry-Anteile an diesem Tag 5,18 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, hätte er nun 193,050 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 10,62 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 050,19 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,02 Prozent.
Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 6,50 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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