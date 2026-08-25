NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BlackBerry-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Zur Schlussglocke waren BlackBerry-Anteile an diesem Tag 5,18 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, hätte er nun 193,050 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 10,62 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 050,19 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,02 Prozent.

Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 6,50 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at