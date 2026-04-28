BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Profitable BlackBerry-Investition?
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 10 Jahren gekostet
Am 28.04.2016 wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,99 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 1 112,347 BlackBerry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.04.2026 8 042,27 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,23 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,58 Prozent verringert.
Insgesamt war BlackBerry zuletzt 4,08 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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