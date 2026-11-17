BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Profitabler BlackBerry-Einstieg?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,85 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 170,940 BlackBerry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 2 145,30 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,55 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,53 Prozent vermehrt.
BlackBerry war somit zuletzt am Markt 7,44 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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