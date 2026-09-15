NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,53 CAD wert. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 104,932 BlackBerry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 1 130,12 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,77 CAD belief. Die Steigerung von 1 000 CAD zu 1 130,12 CAD entspricht einer Performance von +13,01 Prozent.

BlackBerry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,23 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at