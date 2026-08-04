NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.08.2023 wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BlackBerry-Aktie bei 6,37 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 156,986 BlackBerry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (11,93 CAD), wäre das Investment nun 1 872,84 CAD wert. Das entspricht einem Plus von 87,28 Prozent.

BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,00 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at