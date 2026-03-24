NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BlackBerry-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BlackBerry-Aktie an der Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,09 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in BlackBerry-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,271 BlackBerry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 37,80 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 23.03.2026 auf 4,57 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,20 Prozent eingebüßt.

BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,69 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at