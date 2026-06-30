NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,58 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 183,406 BlackBerry-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 248,91 USD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 29.06.2026 auf 12,48 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 27 248,91 USD, was einer positiven Performance von 172,49 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 6,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at