BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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BlackBerry-Investment im Blick 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BlackBerry-Papier via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende standen BlackBerry-Anteile an diesem Tag bei 5,27 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 18,975 BlackBerry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225,43 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 27.07.2026 auf 11,88 CAD belief. Mit einer Performance von +125,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BlackBerry war somit zuletzt am Markt 7,05 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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