BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|BlackBerry-Anlage unter der Lupe
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,88 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 776,398 BlackBerry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 580,75 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 10.08.2026 auf 12,34 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 4,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 7,35 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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