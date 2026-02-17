BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lukratives BlackBerry-Investment?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,62 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 177,936 BlackBerry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (4,71 CAD), wäre das Investment nun 838,08 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,19 Prozent vermindert.
Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!