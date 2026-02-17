NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BlackBerry-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,62 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 177,936 BlackBerry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (4,71 CAD), wäre das Investment nun 838,08 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,19 Prozent vermindert.

Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at