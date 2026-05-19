NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BlackBerry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 170,960 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 6,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 470,73 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry belief sich zuletzt auf 3,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at