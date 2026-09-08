BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lukrative BlackBerry-Investition?
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08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,21 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 100 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,570 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,55 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 04.09.2026 auf 10,64 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,45 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von BlackBerry belief sich jüngst auf 6,23 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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