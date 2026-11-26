BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Frühe Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden BOK Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,57 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,259 BOK Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 125,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 534,88 USD wert. Mit einer Performance von +53,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war BOK Financial zuletzt 7,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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