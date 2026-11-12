NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BOK Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden BOK Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 70,20 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 142,450 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 622,51 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 11.11.2026 auf 130,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,23 Prozent angewachsen.

BOK Financial wurde am Markt mit 7,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at