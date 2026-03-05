BOK Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das BOK Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 103,77 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,367 BOK Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 129,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 467,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,68 Prozent vermehrt.
Am Markt war BOK Financial jüngst 7,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
