WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

Profitable BOK Financial-Anlage? 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,92 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,723 BOK Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des BOK Financial-Papiers auf 119,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 755,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,52 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

