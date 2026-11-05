BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Profitabler BOK Financial-Einstieg?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107,10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,337 BOK Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 234,36 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 04.11.2026 auf 132,20 USD belief. Mit einer Performance von +23,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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