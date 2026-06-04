NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BOK Financial-Anteile bei 90,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,102 BOK Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,17 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 03.06.2026 auf 125,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,17 Prozent gesteigert.

BOK Financial war somit zuletzt am Markt 7,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at