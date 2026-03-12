NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Am 12.03.2021 wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die BOK Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,023 BOK Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,24 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 11.03.2026 auf 125,41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,24 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at