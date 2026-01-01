BOK Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BOK Financial-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BOK Financial-Anteile bei 106,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,941 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 118,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 128,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,28 Prozent zugenommen.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 7,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
