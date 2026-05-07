BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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Langfristige Investition 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen BOK Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 90,97 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 109,926 BOK Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 899,42 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 06.05.2026 auf 135,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,99 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 8,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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