NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die BOK Financial-Aktie an diesem Tag 106,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,384 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 223,07 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 25.02.2026 auf 130,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at