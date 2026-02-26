BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die BOK Financial-Aktie an diesem Tag 106,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,384 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 223,07 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 25.02.2026 auf 130,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BOK Financial Corp.

mehr Nachrichten