BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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BOK Financial-Anlage unter der Lupe 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BOK Financial-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BOK Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,886 BOK Financial-Aktien. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 25.03.2026 11 931,87 USD wert, da der Schlussstand 125,75 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,32 Prozent angezogen.

BOK Financial war somit zuletzt am Markt 7,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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