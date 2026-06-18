BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Lukrative BOK Financial-Investition?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 92,54 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 108,061 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 138,75 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 17.06.2026 auf 130,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,39 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 8,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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