BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Lukratives BOK Financial-Investment?
|
28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit BOK Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 83,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 120,034 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 628,98 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 27.05.2026 auf 130,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 56,29 Prozent vermehrt.
BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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