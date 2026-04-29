Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Rentable Capital City Bank Group-Investition?
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Capital City Bank Group-Aktie an diesem Tag 14,82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 674,764 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.04.2026 31 943,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +219,43 Prozent.
Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 797,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital City Bank Group Inc.
Analysen zu Capital City Bank Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital City Bank Group Inc.
|46,17
|0,22%