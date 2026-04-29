NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Capital City Bank Group-Aktie an diesem Tag 14,82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 674,764 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.04.2026 31 943,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +219,43 Prozent.

Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 797,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at