NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers betrug an diesem Tag 24,58 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital City Bank Group-Aktie investiert, befänden sich nun 40,683 Capital City Bank Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 729,05 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 30.12.2025 auf 42,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72,90 Prozent.

Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 728,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at