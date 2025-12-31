Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers betrug an diesem Tag 24,58 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital City Bank Group-Aktie investiert, befänden sich nun 40,683 Capital City Bank Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 729,05 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 30.12.2025 auf 42,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72,90 Prozent.
Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 728,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
