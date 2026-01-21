NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 31,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,128 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,54 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 20.01.2026 auf 43,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group bezifferte sich zuletzt auf 761,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at