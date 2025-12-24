NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 33,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Capital City Bank Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,017 Capital City Bank Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,71 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 23.12.2025 auf 43,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,71 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Capital City Bank Group eine Börsenbewertung in Höhe von 742,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at