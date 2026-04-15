Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Investment im Blick 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Capital City Bank Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Capital City Bank Group-Papier bei 28,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,506 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 46,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,36 USD wert. Mit einer Performance von +63,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 801,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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