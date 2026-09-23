Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Performance im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment gewesen.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,504 Capital City Bank Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 562,43 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 22.09.2026 auf 49,73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,62 Prozent.

Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 856,59 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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