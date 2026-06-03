NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag 37,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,624 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 195,15 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 02.06.2026 auf 44,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group bezifferte sich zuletzt auf 761,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at